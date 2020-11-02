بريطانيا تسجل 18950 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 136 حالة وفاة بفيروس



سجلت بريطانيا 136 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كورونا 19)، ليبلغ إجمالى الوفيات فيها 46853 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت السلطات الصحية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى إصابة 18950 شخصًا بالفيروس التاجى، ليصل العدد الإجمالى للمصابين فى البلاد إلى 1،053،864 حالة إصابة.

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