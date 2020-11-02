الجيش الفرنسى: مقتل 50 إرهابيا على حدود مالى وبوركينا فاسو

ووفقًا لشبكة "يورونيوز"، أوضحت بارلى أن القوات الفرنسية المتواجدة فى مالى "قوة برخان" نفذت تلك العملية، يوم الجمعة الماضى، ما أسفر عن مقتل الإرهابيين ومصادرة أسلحتهم ومعداتهم.

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