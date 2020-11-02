إثيوبيا: مسلحون يقتلون 32 شخصا ويحرقون 21 منزلا 

أعلنت السلطات الإثيوبية أن 23 شخصا قتلوا في الهجوم الذي نفذته جماعة مسلحة أمس في منطقة ووليجا الغربية. ونقلت وكالة رويترز عن حاكم المنطقة إلياس أوميتا إن تلك الجماعة أحرقت أيضا 21 منزلا على الأقل. وأضاف إلياس أوميتا: "دفنا 32 شخصا اليوم، كما نزح ما يتراوح بين 700 و750 من المنطقة". وارتكبت عمليات القتل جماعة مسلحة تدعى "أو.إل.إف شين" حسب الوكالة.

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