ليس عن كورونا .. الصحة العالمية تزف خبرا سارا مع بداية الشتاء

قد تساعد تدابير التباعد الاجتماعي المطبقة في جميع أنحاء العالم لمكافحة مرض فيروس كورونا البلدان في نصف الكرة الشمالي على الحد من انتشار الإنفلونزا، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ملامح موسم الأنفلونزا المقبل، وفقا لـ ماريا فان كيركوف ، مديرة أزمة جائحة كورونا كوفيد 19 بمنظمة الصحة العالمية.

وقالت كيركوف "نحن بحاجة إلى التأكد من ذلك في بلدان نصف الكرة الشمالي؛ ما زلنا نختبر الإنفلونزا وكذلك نختبر كوفيد 19"

وأضافت فان كيركوف في إحاطة افتراضية لمنظمة الصحة العالمية إن القيود المفروضة على كوفيد 19 ستكون مفيدة للإنفلونزا، لكننا لا نعرف حتى الآن كيف سيحدث موسم الإنفلونزا.

ووفقا لما قاله مسؤول منظمة الصحة العالمية إن المنظمة العالمية تحث أولئك الذين هم جزء من الفئات المعرضة للخطر على التطعيم ضد الإنفلونزا هذا الخريف.

وتابعت "الخبر السارهو أننا يمكن أن نكون مستعدين لذلك، ونحن نستعد لذلك، وهناك لقاح يتم طرحه ضد الإنفلونزا ونحث بشدة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات المعرضة للخطر على التأكد من تلقيحهم العام".

وحذر مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم من ما يسمى بـ الموجة الثانية، والذي يمكن أن يرى حالات كل من كوفيد 19 والإنفلونزا تمتد داخل المستشفيات إلى أقصى الحدود

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وكثفت العديد من الدول، بما في ذلك كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، برامج التطعيم ضد الإنفلونزا هذا الخريف، وتحركت الأخيرة لتقييد تصدير جرعات اللقاح من أجل ضمان الإمدادات المحلية.

مع بدء موسم الإنفلونزا، أعادت العديد من البلدان في أوروبا تطبيق إجراءات الإغلاق في الوقت الذي تكافح فيه القارة الموجة الثانية من كوفيد 19.