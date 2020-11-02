المحلل السياسي والعضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي": فيروس كورونا يغزو البيت أبيض ويصيب العاملين فيه

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي"، أن البيت الأبيض يواجه أزمة كورونا شديدة في داخله، وذلك من قبل إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا في الفترة الماضية، حيث كان يستشير الوباء العالمي داخل البيت الأبيض مثل الهشيم في النار.
وا ضح السياسي المخضرم في شؤون الأمريكية واحد أعضاء حملة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما " مهدي عفيفي"، في لقاءه الخاص مع موقع "دوت الخليج"، أن هناك العشرات من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصيبوا بالفيروس القاتلة علاوة على إصابة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي وابنه داخل البيت الأبيض بعد انتشار الوباء فيه.
وأشار "عفيفي"، إلى أن هناك العشرات من التقرير الصحفية تؤكد هذه المعلومات، والدليل على ذلك وجود بعضا من مستشاري ترامب داخل المستشفيات لتلقي العلاج اللازم إثر إصابتهم بفيروس كورونا.
وأفاد " مهدي"، المحلل السياسي في الشؤون الأمريكية، أن هناك حالة من القلق انتابت البيت الأبيض بعد تفشي كورونا بين العاملين هناك وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي ترامب، في مشهد يقع للمرة الأولى في تاريخ البيت الأبيض.
ووصف الكاتب الصحفي " فيفي"، بأن البيت الأبيض يشهد ارتباك شديد بسبب تفشي هذا الوباء فيه، حيث توجد وحدات تعقيم وتطهير بالبيت الأبيض، في محاولة للقضاء على الوباء داخل أروقته الرئاسية.
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