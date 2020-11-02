النمسا.. هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار في فيينا

شنت الشرطة النمساوية، مساء اليوم الاثنين، عملية أمنية وسط العاصمة فيينا، بعد أنباء عن إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي.

وقال متحدث باسم الشرطة النمساوية، إن هناك انتشارا كبيرا للشرطة في وسط العاصمة فيينا، بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق أعيرة نارية، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وردا على سؤال حول سبب الانتشار، رفض المتحدث التعليق.

وقالت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية، إن هجوما وقع في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في فيينا.

وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن إطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة.

فيما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه حسب المعلومات الأولية، أصيب شرطي مسلح بجروح خطيرة وفر المجرم من مكان الحادث، بينما نقلت وسائل إعلام نمساوية بسقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجوم على الكنيس.

وطالبت شرطة العاصمة، المواطنين بتجنب منطقة وسط المدينة، بسبب التبادل الكثيف لإطلاق النار.