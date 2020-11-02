كر وفر وإطلاق نار كثيف.. اللقطات الأولى من مكان الهجوم على كنيس يهودي في فيينا

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر كرا وفرا وسط العاصمة فيينا، بعد أنباء عن إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي، مع سماع دوي إطلاق نار كثيف.
وأعلنت الشرطة النمساوية، مساء اليوم الإثنين، شنها عملية أمنية وسط العاصمة فيينا، بعد إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي.
وقال متحدث باسم الشرطة النمساوية، إن هناك انتشارا كبيرا للشرطة في وسط العاصمة فيينا، بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق أعيرة نارية، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وردا على سؤال حول سبب الانتشار، رفض المتحدث التعليق، فيما قالت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية، إن هجوما وقع في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في فيينا.
وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن إطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة.
فيما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه حسب المعلومات الأولية، أصيب شرطي مسلح بجروح خطيرة وفر المجرم من مكان الحادث، بينما نقلت وسائل إعلام نمساوية بسقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجوم على الكنيس.
وطالبت شرطة العاصمة، المواطنين بتجنب منطقة وسط المدينة، بسبب التبادل الكثيف لإطلاق النار.
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