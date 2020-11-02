ترامب وبايدن يحشدان أنصارهما في بنسلفانيا قبل يوم من الانتخابات

توجه المرشحان للانتخابات الأمريكية، الديمقراطي، جو بايدن، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إحدى أهم الولايات المتأرجحة وهي ولاية بنسلفانيا، لحشد أنصارهما قبل يوم من الانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب أمام أنصاره في بنسلفانيا: "تذكروا في المرة السابقة كانوا يقولون إن بنسلفانيا لم يفز بها جمهوريون منذ سنوات طويلة ولم يكونوا يتخيلون أننا قد نفوز بها".

وأضاف: "لا تجعلوني أبكي.. كلماتكم وهتافاتكم مؤثرة.. أنتم ترددون هتافات تجعلني متأثرًا شكرًا جزيلًا لكم جميعًا".

وأكد ترامب أن العام المقبل سيشهد أفضل اقتصاد في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت قيادتنا سينمو الاقتصاد بطريقة هي الأسرع في التاريخ المعاصر".

من جانبه، أكد بايدن أنه في حال فوزه في الانتخابات سيخفف الأعباء عن الطبقة المتوسطة الأمريكية.

وشدد بايدن على أن الانتخابات المقررة غدًا ستحدد مصير الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن ترامب يرفض تمرير قانون لمساعدة الأسر ودعم الطبقة المتوسطة.

وتمثل ولايات مثل أوهايو وبنسلفانيا وفلوريدا أهمية كبرى في تحديد ساكن البيت الأبيض الجديد يوم الثالث من نوفمبر الجاري.

وتكمن أهمية هذه الولايات في تأرجح أصوات الناخبين فيها بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مدى عقود من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فتارة فاز فيها الجمهوريون وفي تارة أخرى كانت من نصيب الديمقراطيين.