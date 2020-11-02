ماكرون يتراجع: لم أقصد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين

أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن تراجعه عن موقفه من الإسلام والمسلمين، عقب التصريحات التي أدلى بها في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده على خلفية الرسوم المسيئة.

وأوضح ماكرون وفقا لما نقلته عنه وكالة سبوتنيك الروسية الإخبارية على موقعها في نبأ عاجل منذ قليل، إنه لم يقصد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وأنه يميز بين الإرهاب والتطرف من جهة، والإسلام والعالم الإسلامي من جهة أخرى.

وكان الرئيس الفرنسي قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل اغضبت المسلمين حول العالم بعد تعرض مدرس في بلاده للذبح على يد مراهق شيشاني قتلته الشرطة الشهر الماضي .