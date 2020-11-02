بعد تمديد التصويت.. ترامب يتعهد بالطعن فى الولايات المتأرجحة

وفى تجمع انتخابى بولاية كارولينا الشمالية، اليوم الإثنين، قال ترامب للصحفيين : "سنتحرك فى الليل - بمجرد انتهاء الانتخابات - مع محامينا".
وبحسب الصحيفة، انتقد الرئيس ترامب قرارات المحكمة العليا الأخيرة التى أدت إلى تمديد الاقتراع بالبريد فى ولايات معينة، من بينها بنسلفانيا وكارولينا الشمالية، بعدما منحت المحكمة بنسلفانيا تمديدًا مدة 3 أيام، وأعلنت احتساب بطاقات الاقتراع فى ولاية تار هيل إذا وصلت بحلول 12 نوفمبر.
وأشارت الصحيفة أنه لكى يتم فرز الأصوات، يجب ختمها قبل يوم الانتخابات. وقال ترامب فى مؤتمر انتخابى ليلة أمس الأحد: "أعتقد أنه أمر مروع أن يتم جمع بطاقات الاقتراع بعد الانتخابات"، مشددًا على أنه من الخطأ السماح للأفراد أو الدول بفرز بطاقات الاقتراع بعد وقت طويل من انتهاء الانتخابات، معتبرًا أن فى ذلك نية للسماح بالتزوير.
وطالما حذر ترامب من أن التصويت عبر البريد يثير شكوكا بشأن وقوع عمليات تزوير، وكرر التأكيد على تلك المخاوف فى مؤتمره أمس الأحد.
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