النمسا : قتيل وجرحى فى إطلاق نار على كنيس يهودى والشرطة تلاحق المنفذ

ووفقًا لأنباء عاجلة بثتها "سكاى نيوز عربية"، أعلنت شرطة النمسا إطلاق عملية أمنية واسعة فى العاصمة فيينا بعد إطلاق النار الذى وقع قرب كنيس يهودى، للبحث عن مرتكبى الحادث. ودعت الشرطة النمساوية المواطنين إلى تجنب الأماكن العامة والابتعاد عنها فى أعقاب حادث إطلاق النار. ويأتى حادث النمسا فى ظل موجة من الهجمات الإرهابية تستهدف العواصم الأوروبية خلال الأسابيع الآخيرة، لاسيما فرنسا التى تعرضت لأكثر من 4 حوادث إرهابية متفرقة فى أقل من أسبوعين.

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