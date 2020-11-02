مقتل 7 أشخاص بهجوم فيينا المسلح .. وأحد المهاجمين يفجر نفسه

نقلت قناة "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام نمساوية، مساء اليوم الاثنين، مقتل 7 أشخاص جراء هجوم شنته مجموعة مسلحين فجر أحدهم نفسه قرب كنيس يهودى وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشار قواتها المكثف فى المنطقة.





ونقلت قناة "OE24" عن مصادر فى الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة عدة آخرين، مشيرة إلى أنه نفذ على يد مجموعة مسلحين قتل أحدهم. بدورها، ذكرت صحيفة "كرونين زيتونغ" أن أحد المهاجمين فجر نفسه، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ قرب أكبر كنيس يهودى فى فيينا يقع فى ساحة شويدنبلاتز.

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