عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: تزوير انتخابات الرئاسة من خلال التصويت عبر البريد مستحيلة

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي"، إنه يستحيل تزوير الانتخابات عبر البريد كما يدعي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لاعتماده على نظام أمني معقد يصعب التلاعب به.

وشرح " مهدي عفيفي"، خلال لقائه مع موقع "دوت الخليج"، أن نظام البريد الأمريكي في غاية التعقيد، ويعتمد عليه كافة الأمريكيين كجزء اساسي في حياتهم اليومية، لإنهاء أوراقهم أو متعلقاتهم الشخصية، كأستخراج البطاقات الشخصية وجوازات السفر وغيرها من أوراق هامة يعتمد عليه المواطن الأمريكي في حياته اليومية.

وأوضح المحلل السياسي "عفيفي"، أن هناك شرطة خاصة للبريد، وان التلاعب فيه يعد جريمة فيدرالية ولا يتم التهاون فيها ، لذا يصعب تزوير الانتخابات الرئاسية من خلالها، كما يدعي دونالد ترامب حاليا للتشكيك في نزاهة الانتخابات لعدم ضمان فوزه.

وأشار " عفيفي" في لقائه الخاص، أن الرئيس الأمريكي تم انتخابه في الانتخابات الرئاسية الماضية والتي فاز بها، عبر نظام البريد مما يؤكد على نزاهة هذه العملية الانتخابية من خلال التصويت عبر البريد، المحمي بنظام.