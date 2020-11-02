أنباء عن احتجاز رهائن في موقع إطلاق النار بـ فيينا

أفادت صحيفة "فالتر" الواسعة الانتشار في النمسا، بأنه تم احتجاز رهائن في موقع إطلاق النار بوسط العاصمة النمساوية فيينا.

وقال رئيس تحرير الصحيفة فلوريان كلينك، نقلا عن الشرطة، أنه تم احتجاز رهائن بالموقع، فيما لم تؤكد الأخيرة الأمر رسميًا.

ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الاثنين، أن هجوم فيينا الذي استهدف كنيس يهودي يرجح أنه عمل إرهابي.

وقال نيهامر عبر إذاعة "أوه. آر. إف" النمساوية، إن الهجوم نفذه عدد من الأشخاص، مشيرًا إلى أنه تم القبض على أحد منفذيه.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت منذ قليل أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، في إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي في العاصمة النمساوية فيينا.

ووفقًا لتقارير محلية، تجري الشرطة مطاردة ضخمة لاعتقال المهاجم، مع أنباء تفيد بأنه "فجر نفسه" أثناء المعركة الدائرة.

فيما وصفت صحيفة "كرونين تسايتونج"، أكبر صحيفة في النمسا بأن الحادث إرهابي، حيث أصيب ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق النار في فيينا.

وطالبت شرطة فيينا الجمهور بالابتعاد عن وسط المدينة وتجنب الخروج من منازلهم.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو صادم يظهر كرا وفرا وسط العاصمة فيينا، بعد أنباء عن إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي، مع سماع دوي إطلاق نار كثيف.