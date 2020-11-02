اليونان تطبق مرحلة الإغلاق في 3 نوفمبر بسبب كورونا

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن أثينا تفرض إغلاقًا لمدة أسبوعين في سالونيك ومدينة سيريس الشمالية للحد من جائحة كورونا كوفيد -19.

وقرر رئيس الوزراء اليوناني، بعد الاتصال بوزير الصحة، إدخال العزلة المحلية في منطقتي سالونيك وسيريس من الساعة 6:00 صباحًا في 3 نوفمبر 2020 لمدة 14 يومًا.

ويختلف هذا الإغلاق المحلي اختلافًا كبيرًا عن الإغلاق العام الذي كان ساريًا في الربيع. ستبقى المدارس على جميع المستويات مفتوحة ، مع جميع تدابير الحماية السارية من بداية العام الدراسي، وفقا لما قاله بيتساس.

وسيتم أيضًا تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار ثيسالونيكي دون سبب مهم بموجب الإجراء ، الذي يدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن اليونان من بين البلدان التي لديها أفضل وضع وبائي ، فإن معدل الإصابة في البلاد يتزايد بسرعة. حتى الآن ، أكدت اليونان حوالي 40900 حالة إصابة بـ كوفيد 19، وبلغ عدد الوفيات 635.