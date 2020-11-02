وزير الداخلية النمساوي: نرجح أننا نتعامل مع عمل إرهابي في فيينا

أعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الاثنين، أن هجوم فيينا الذي استهدف كنيسا يهوديا يرجح أنه عمل إرهابي.
وقال نيهامر عبر إذاعة "أو. آر. إف" النمساوية، إن الهجوم نفذه عدد من الأشخاص، مشيرًا إلى أنه تم القبض على أحد منفذيه.
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، في هجوم إرهابي وإطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي في العاصمة النمساوية فيينا.
ووفقًا لتقارير محلية، تجري الشرطة مطاردة ضخمة لاعتقال المهاجم، مع أنباء تفيد بأنه "فجر نفسه" أثناء المعركة الدائرة.
فيما وصفت صحيفة "كرونين تسايتونج"، أكبر صحيفة في النمسا بأن الحادث إرهابي، حيث أصيب ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق النار في فيينا.
وعلى الرغم من أن شرطة فيينا لم تؤكد رسميًا بعد طبيعة الحادث، إلا أنها طالبت الجمهور بالابتعاد عن وسط المدينة وتجنب الخروج من منازلهم.
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