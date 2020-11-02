صور وتفاصيل جديدة بشأن هجوم فيينا.. وأنباء عن مقتل 7 أشخاص

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، في هجوم إرهابي وإطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي في العاصمة النمساوية فيينا.

ووفقًا لتقارير محلية، تجري الشرطة مطاردة ضخمة لاعتقال المهاجم، مع أنباء تفيد بأنه "فجر نفسه" أثناء المعركة الدائرة.

فيما وصفت صحيفة "كرونين تسايتونج"، أكبر صحيفة في النمسا بأن الحادث إرهابي، حيث أصيب ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق النار في فيينا.

وعلى الرغم من أن شرطة فيينا لم تؤكد رسميًا بعد طبيعة الحادث، إلا أنها طالبت الجمهور بالابتعاد عن وسط المدينة وتجنب الخروج من منازلهم.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو صادم يظهر كرا وفرا وسط العاصمة فيينا، بعد أنباء عن إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي، مع سماع دوي إطلاق نار كثيف.

فيما نقل الصحفي النمساوي توماس مايار، عن وزارة الداخلية قولها إن هناك قتيلا وعددا من الجرحى في هجوم على كنيس يهودي في وسط فيينا، فيما تجرى الوزارة عملية واسعة النطاق.

ومن جانبه قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا إنه ليس واضحا حتى الآن ما إذا كان الكنيس بفيينا والمكاتب المجاورة كان هدف إطلاق النار، لأنها كانت مغلقة في ذلك الوقت، وفقًا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، تم اعتقال شخص واحد، فيما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن إطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة.