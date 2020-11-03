الصحة العالمية: العالم يعيش فترة حرجة بسبب كورونا
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم "الاثنين"، إن العالم يشهد "فترة حرجة" بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف: "هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد. اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا الوقت".
وجاءت تصريحات تيدروس خلال حديثه مع الصحافيين وهو معزول ذاتيا بعد أن كان أعلن على "تويتر" أنه خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا.
(وكالات)
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