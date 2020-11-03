حكم قاض فدرالي في ولاية تكساس بأن حوالي 127 ألف صوت تم الإدلاء بها في مقاطعة هاريس، عن طريق التصويت من السيارات، صحيحة ولا يمكن إلغاؤها، على الرغم من دعوى قضائية مرفوعة نيابة عن مجموعة من المرشحين والناشطين الجمهوريين.
وادعى الناشط الجمهوري في الولاية، ستيف هوتزه، وثلاثة مرشحين، أن قانون الولاية لا يسمح بالتصويت من خلال ما يجعل الأصوات غير قانونية.
ويقول ممثلو الولاية، الذين قدموا التماسا لرفض الأصوات، إن التصويت من السيارة هو توسيع للتصويت على الرصيف، وهو متاح فقط للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قانون ولاية تكساس.
وقال جاريد وودفيل، المحامي الذي يمثل مجموعة الجمهوريين، إن قرار الموافقة على التصويت من خلال السيارة كان يجب أن يترك للهيئة التشريعية في تكساس بقيادة الحزب الجمهوري، وليس لكاتب مقاطعة هاريس، كريس هولينز.
وقالت المقاطعة، ذات الأغلبية الديمقراطية، إن الناخبين "لم يرتكبوا أي خطأ. لقد اعتمدوا فقط على تعليمات مسؤولي المقاطعة".
وقبل ساعة من حكم يوم الإثنين، تظاهر ناخبون ديمقراطيون أمام المحكمة الفدرالية للاحتجاج، وأبدوا غضبهم من احتمال عدم احتساب الأصوات.
وتتزايد التوترات في تكساس حيث أصبحت الولاية الجمهورية تاريخيا، موقعا لمعركة رئيسية في انتخابات 2020 بين الجمهوريين والديمقراطيين وهو أمر غير اعتيادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتخابات الأميركية.. القضاء يرفض إبطال 127 ألف صوت بتكساس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.