عاجل : فيديو .. مقتل شرطى نمساوى فى الهجوم المسلح وسط فيينا 

وقالت وسائل إعلام نمساوية، مساء اليوم الاثنين، إن 7 أشخاص قُتلوا جراء هجوم شنته مجموعة مسلحين فجر أحدهم نفسه قرب كنيس يهودى وسط فيينا، فيما نشرت الشرطة قواتها فى المنطقة.

وأكدت الشرطة النمساوية، سقوط عدد من القتلى جراء إطلاق النار وسط فيينا، مشيرة إلى مقتل أحد المهاجمين وفرار آخر، مضيفة أنها تعتقد بأن الهجوم إرهابى.