الشرطة النمساوية: لا يمكن تأكيد أو استبعاد ارتداء أحد المهاجمين حزاما ناسفا

قالت الشرطة النمساوية، مساء اليوم الاثنين، إنه لا يمكن تأكيد أو استبعاد ارتداء أحد المهاجمين حزاما ناسفا، فى الهجوم الذى وقع قرب كنيس يهودى فى العاصمة فيينا، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأضافت الشرطة النمساوية، أن هجوم فيينا شمل 6 مواقع، مشيرة إلى أن جميع مواقع هجوم فيينا مجاورة لشارع يضم المعبد المركزى. وقالت وسائل إعلام نمساوية، مساء اليوم الاثنين، إن 7 أشخاص قُتلوا جراء هجوم شنته مجموعة مسلحين فجر أحدهم نفسه قرب كنيس يهودى وسط فيينا، فيما نشرت الشرطة قواتها فى المنطقة. وأكدت الشرطة النمساوية، سقوط عدد من القتلى جراء إطلاق النار وسط فيينا، مشيرة إلى مقتل أحد المهاجمين وفرار آخر، مضيفة أنها تعتقد بأن الهجوم إرهابى.

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