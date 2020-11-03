الشرطة النمساوية : نعتقد أن إطلاق النار فى فيينا هجوم إرهابى

وأفادت الشرطة النمساوية، بسقوط عدد من القتلى جراء إطلاق النار وسط فيينا، مشيرة إلى مقتل أحد المهاجمين وفرار آخر.
وقالت وسائل إعلام نمساوية، مساء اليوم الاثنين، إنه 7 أشخاص قُتلوا جراء هجوم شنته مجموعة مسلحين فجر أحدهم نفسه قرب كنيس يهودى وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشار قواتها المكثف فى المنطقة.
ونقلت قناة "OE24" عن مصادر فى الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة عدة آخرين، مشيرة إلى أنه نفذ على يد مجموعة مسلحين قتل أحدهم.
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