الشرطة النمساوية تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم فيينا

أعلنت الشرطة النمساوية أن الهجوم الإرهابي في العاصمة فيينا استهدف 6 مواقع، مؤكدة أن جميع المواقع مجاورة لشارع يضم أحد المراكز الدينية.

فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية قوله إنه لا يمكن تأكيد أن أحد المهاجمين كان يرتدي حزامًا ناسفا.

وكانت الشرطة النمساوية، أعلنت مساء اليوم الإثنين، شنها عملية أمنية وسط العاصمة فيينا، بعد إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي.

وأعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، أن هجوم فيينا الذي استهدف كنيس يهودي يرجح أنه عمل إرهابي.

وقال نيهامر عبر إذاعة "أوه. آر. إف" النمساوية، إن الهجوم نفذه عدد من الأشخاص، مشيرًا إلى أنه تم القبض على أحد منفذيه.

فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، في إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي في العاصمة النمساوية فيينا.

ووفقًا لتقارير محلية، تجري الشرطة مطاردة ضخمة لاعتقال المهاجم، مع أنباء تفيد بأنه "فجر نفسه" أثناء المعركة الدائرة.

فيما وصفت صحيفة "كرونين تسايتونج"، أكبر صحيفة في النمسا بأن الحادث إرهابي، حيث أصيب ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق النار في فيينا.

وطالبت شرطة فيينا الجمهور بالابتعاد عن وسط المدينة وتجنب الخروج من منازلهم.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو صادم يظهر كرا وفرا وسط العاصمة فيينا، بعد أنباء عن إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي، مع سماع دوي إطلاق نار كثيف.