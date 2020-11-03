بعد هجوم فيينا.. رئيس المجلس الأوروبي: عمل جبان ومتضامنون مع النمسا

أدان رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، بشدة الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا اليوم الاثنين، والذي استهدف 6 مواقع بالمدينة.

وقال ميشيل عبر حسابه على موقع "تويتر": "تدين أوروبا بشدة هذا العمل الجبان الذي ينتهك الحياة والقيم الإنسانية.. أفكاري مع ضحايا وشعب فيينا في أعقاب هجوم الليلة المروع.. نتضامن جميعا مع النمسا".

وكانت الشرطة النمساوية أعلنت أن الهجوم الإرهابي في العاصمة فيينا استهدف 6 مواقع، مؤكدة أن جميع المواقع مجاورة لشارع يضم أحد المراكز الدينية.

فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية قوله إنه لايمكن تأكيد أن أحد المهاجمين كان يرتدي حزامًا ناسفا.

وكانت الشرطة النمساوية، أعلنت مساء اليوم الإثنين، شنها عملية أمنية وسط العاصمة فيينا، بعد إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي.

فيما قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن هجوم فيينا الذي استهدف كنيسا يهوديا يرجح أنه عمل إرهابي.

وأضاف نيهامر عبر إذاعة "أو. آر. إف" النمساوية، أن الهجوم نفذه عدد من الأشخاص، مشيرًا إلى أنه تم القبض على أحد منفذيه.

فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، في إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي في العاصمة النمساوية فيينا.

ووفقًا لتقارير محلية، تجري الشرطة مطاردة ضخمة لاعتقال المهاجم، مع أنباء تفيد بأنه "فجر نفسه" أثناء المعركة الدائرة.

ووصفت صحيفة "كرونين تسايتونج"، أكبر صحيفة في النمسا بأن الحادث إرهابي، حيث أصيب ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق النار في فيينا.

وطالبت شرطة فيينا الجمهور بالابتعاد عن وسط المدينة وتجنب الخروج من منازلهم.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو صادم يظهر كرا وفرا وسط العاصمة فيينا، بعد أنباء عن إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي، مع سماع دوي إطلاق نار كثيف.