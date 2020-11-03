الشرطة النمساوية تكشف حقيقة وجود حجز لرهائن في فيينا

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد المهاجمين عقب اشتباكات في فيينا، وذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له المدينة.

وقالت السلطات النمساوية إنه لا يوجد حجز لأي رهائن في هجوم فيينا، فيما ذكرت أن منفذ الهجوم هم 3 أشخاص.

فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية قوله إنه لا يمكن تأكيد أن أحد المهاجمين كان يرتدي حزامًا ناسفا.

وكانت الشرطة النمساوية، أعلنت مساء أمس الإثنين، شنها عملية أمنية وسط العاصمة فيينا، بعد إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي.

فيما قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن هجوم فيينا الذي استهدف كنيسا يهوديا يرجح أنه عمل إرهابي.

وأضاف نيهامر عبر إذاعة "أو. آر. إف" النمساوية، أن الهجوم نفذه عدد من الأشخاص، مشيرًا إلى أنه تم القبض على أحد منفذيه.