لحظة مطاردة الشرطة النمساوية لمنفذي هجوم فيينا.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يُظهر لحظة مطاردة رجال الأمن في النمسا، لمنفذي هجوم فيينا.
وقالت الشرطة النمساوية إن عدة مهاجمين أطلقوا النار في 6 مواقع مختلفة في العاصمة النمساوية فيينا.
وأضافت الشرطة ـن الهجوم أسفر عن سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى، بينهم رجل شرطة.
فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية قوله إنه لايمكن تأكيد أن أحد المهاجمين كان يرتدي حزامًا ناسفا.
وكانت الشرطة النمساوية، أعلنت مساء أمس الإثنين، شنها عملية أمنية وسط العاصمة فيينا، بعد إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي.
فيما قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن هجوم فيينا الذي استهدف كنيسا يهوديا يرجح أنه عمل إرهابي.
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