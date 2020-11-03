بقيمة 25 مليون دولار.. القوات الجوية الأمريكية تجهز طائرات النقل بصواريخ كروز

منحت القوات الجوية الأمريكية عقدًا لشركة لوكهيد مارتن لتجهيز طائرات النقل C-17 Globemaster III الخاصة بها لإطلاق صواريخ كروز باستخدام طريقة نشر "ذخيرة محمولة" تم اختبارها على عدة طائرات في وقت سابق من العام الجاري.

وأعلنت شركة المقاولات الدفاعية العملاقة الأسبوع الماضي عن أنها تلقت عقدًا بقيمة 25 مليون دولار من مكتب التخطيط الاستراتيجي للتطوير والتجريب التابع للقوات الجوية الأمريكية (SDPE) لمواصلة تطوير حملة تجربة الذخائر المنقولة.

ووفقًا لبيان إخباري للشركة، يهدف العقد إلى عرض توضيحي على مستوى النظام في عام 2021 لتوضيح ما هو ممكن حقًا من خلال هذا التصميم الجديد لإطلاق الأسلحة.

وقال سكوت كالاواي، مدير أنظمة الضرب المتقدمة في شركة لوكهيد مارتن، في البيان: "على الرغم من أن برنامج الذخائر المنقولة حديثًا نسبيًا، إلا أنه يتحرك بسرعة كبيرة".

وفي مايو، اختبر مختبر أبحاث القوات الجوية مفهوم الذخيرة المنقولة على منصات نقالة لأول مرة عن طريق دحرجة منصة شحن معدلة من الجزء الخلفي من طائرة نقل MC-130J Hercules تحمل ما قدر المراقبون أنهما سلاحان من طراز AGM-154 Joint Stand-Off(JSOW) القنابل الانزلاقية.

وشهد الاختبار الثاني في سبتمبر منصة تحمل صاروخ كروز واحد على الأقل من طراز (AGM-158 Joint Air-to-Surface JASSM) تم إطلاقه من الجزء الخلفي من طائرة نقل C-17 Globemaster III ، وتم اختيار الطائرة الآن كقاعدة على لتوسيع البرنامج.

ومن المقرر أن تحمل كل من B-1B Lancer و B-52 Stratofortress بعض من الجيل الجديد من الصواريخ بعيدة المدى التي يطورها البنتاجون.