الداخلية النمساوية: مهاجمو فيينا مسلحون وخطرون وطلقاء

قال وزير داخلية النمسا كارل نيهامر إن مرتكبي هجوم فيينا طلقاء ولايزال البحث عنهم جاريا، مضيفا أنهم "مسلحون تسليحا كثيفا وخطرون".

وقال الوزير لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (أو.آر.إف)"استدعينا عددا من وحدات القوات الخاصة وهي تبحث الآن عن الإرهابيين المشتبه بهم. لم أقصر الأمر على منطقة معينة في فيينا لأن الجناة يتنقلون".

وحث الوزير الناس على البقاء في بيوتهم إلى حين إشعار آخر.