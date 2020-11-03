عمدة النمسا : مقتل مدنى وإصابة 15 فى هجوم فيينا .. والشرطة تلاحق الإرهابيين

ومن جانبه، أكد وزير داخلية النمسا، كارل نيهمر، أن الشرطة ما زالت تلاحق العناصر الإرهابية المتورطة فى هجوم فيينا، من خلال عملية أمنية واسعة فى مناطق عدة بالعاصمة، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".

ونشرت الشرطة النمساوية عقب هذه التقارير، تغريدة على "تويتر" طالبت فيها وسائل الإعلام بالتوقف عن نشر أى شائعات أو إحصاءات غير رسمية عن عدد الضحايا.