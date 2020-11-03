ترامب: بايدن سياسي فاشل ويدعم الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه استطاع الحصول على مليارات الدولارات من الصين، وذلك عقب اتخاذ تدابير غير مسبوقة ضدها.

وأضاف ترامب في مؤتمر جماهيري إن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، يدعم الصين في الدخول إلى منظمة التجارة الدولية.

ووصف الرئيس الأمريكي، بايدن بـ"السياسي الفاسد"، مؤكدا أنه سيتخذ كل التدابير اللازمة ضد من يحاول استغلال الولايات المتحدة الأمريكية.

واستطرد ترامب في كلمته: "سنحقق فوزا ساحقا في الانتخابات المقبلة".

ويترقب العالم التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي سيصل في النهاية إلى اختيار رئيس للولايات المتحدة بين دونالد ترامب وجو بايدن.