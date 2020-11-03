ماكرون عقب هجوم فيينا: لن نستسلم

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب النمسا في مواجهة الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا.

وكتب ماكرون في تغريدة على تويتر: "نحن الفرنسيون نشارك الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابهم هذا المساء بهجوم في قلب عاصمتهم فيينا. بعد فرنسا، هي دولة صديقة تتعرض للهجوم. هذه هي أوروبا لدينا. يجب أن يعرف أعداؤنا من يتعاملون معه. لن نستسلم".

وكشفت الشرطة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق على الحدود في أعقاب هجوم فيينا.

وذكرت وسائل إعلام دولية أن الشرطة النمساوية تتحدث عن مسلحين مختلفين ومسارح جريمة عدة، وليس جريمة واحدة فقط.

وأدان رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، بشدة الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا اليوم الاثنين، والذي استهدف 6 مواقع بالمدينة.

وقال ميشيل عبر حسابه على موقع "تويتر": "تدين أوروبا بشدة هذا العمل الجبان الذي ينتهك الحياة والقيم الإنسانية.. أفكاري مع ضحايا وشعب فيينا في أعقاب هجوم الليلة المروع.. نتضامن جميعا مع النمسا".

فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية قوله إنه لايمكن تأكيد أن أحد المهاجمين كان يرتدي حزامًا ناسفا.