لحظة القبض على أحد منفذي هجوم فيينا.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو، يُظهر لحظة القبض على أحد منفذي هجوم العاصمة النمساوية فيينا، عقب مطاردة في شوارع المدينة.

وطالبت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الثلاثاء، المواطنين، بالبقاء في منازلهم، أو البحث عن مكان للاحتماء فيه، وعدم ركوب المواصلات العامة، مع استمرار إطلاق النار في المدينة.

وكتب الحساب الرسمي لشرطة المدينة على تويتر: "لا تزال عمليات إطلاق النار نشطة: ابق في المنزل! إذا كنت في الشوارع، فاحتمي! ابتعد عن الأماكن العامة ولا تستخدم المواصلات العامة".

وكشفت الشرطة النمساوية، اليوم، عن إجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق على الحدود في أعقاب هجوم فيينا.

وذكرت وسائل إعلام دولية أن الشرطة النمساوية تتحدث عن مسلحين مختلفين ومسارح جريمة عدة، وليس جريمة واحدة فقط.

وأدان رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، بشدة الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا الاثنين، والذي استهدف 6 مواقع بالمدينة.