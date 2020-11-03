لا يزال البحث عنهم جاريا.. وزير داخلية النمسا: منفذو هجوم فيينا طُلقاء

أعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، اليوم الثلاثاء، أن مرتكبي هجوم العاصمة فيينا "طُلقاء"، ولا يزال البحث عنهم جاريا، مشيرا إلى تسليحهم بشكل كثيف وخطير.

ووصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا، بالإرهابي الشنيع.

وقال المستشار النمساوي، إن قراره بنزول الجيش إلى الشوارع؛ جاء لحماية المواقع في العاصمة، فيما ستركز الشرطة على عمليات مكافحة الإرهاب.

وأكد كورتز اتخاذ الشرطة النمساوية لإجراءات حاسمة ضد منفذي الاعتداء الإرهابي الشنيع على العاصمة فيينا.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب النمسا في مواجهة الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا.