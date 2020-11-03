بوريس جونسون عقب هجوم فيينا: متحدون معهم ضد الإرهاب

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن تعاطفه مع الشعب النمساوي، في الهجمات التي تعرضت لها العاصمة النمساوية فيينا.

وكتب جونسون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد صدمت بشدة من الهجمات الرهيبة التي وقعت في فيينا الليلة. تتعاطف المملكة المتحدة مع شعب النمسا. نحن نقف متحدين معكم ضد الإرهاب".

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب النمسا في مواجهة الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا.

وكتب ماكرون في تغريدة على تويتر: "نحن الفرنسيون نشارك الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابهم هذا المساء بهجوم في قلب عاصمتهم فيينا. بعد فرنسا، هي دولة صديقة تتعرض للهجوم. هذه هي أوروبا لدينا. يجب أن يعرف أعداؤنا من يتعاملون معه. لن نستسلم".

وكشفت الشرطة النمساوية، اليوم، عن إجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق على الحدود في أعقاب هجوم فيينا.

وذكرت وسائل إعلام دولية أن الشرطة النمساوية تتحدث عن مسلحين مختلفين ومسارح جريمة عدة، وليس جريمة واحدة فقط.