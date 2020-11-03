مقتل 32 شخصا على الأقل في هجوم مسلح غرب إثيوبيا

أعلنت السلطات الإثيوبيا، مقتل 32 شخصا، في هجوم، نفذه مسلحون، على منازل، غرب إثيوبيا، ثم أضرموا النار فيها.
وقالت السلطات المحلية في إثيوبيا وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن جيش تحرير أورومو المتمرد، هو المسئول عن الهجوم الذي استهدف ولاية أوروميا.
واضافت السلطات، أن المسلحين قتلوا العشرات وسرقوا الماشية، وأحرقوا المنازل.
وأرجع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الهجمات، إلى الهوية.
وتعد جماعة جيش تحرير أورومو، جماعة مسلحة متهمة بارتكاب العديد من عمليات الخطف والهجمات بالقنابل على مناطق غرب وجنوب إثيوبيا.
وصرح مسئول إثيوبي لـ"بي بي سي"، بأنه تم إرسال فريق إلى منطقة جوليسو، موقع الحادثة، متوقعا ارتفاع أعداد الضحايا في المنطقة.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إن ما يصل إلى 60 "مهاجمًا مسلحًا وغير مسلح" شاركوا في الهجوم الذي نُفذ يوم الأحد الماضي.
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