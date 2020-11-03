المستشار النمساوي: هجوم فيينا إرهابي.. والجيش سيحمي المواقع

وصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا، بالإرهابي الشنيع.

وقال المستشار النمساوي، إن قراره بنزول الجيش إلى الشوارع؛ جاء لحماية المواقع في العاصمة، فيما ستركز الشرطة على عمليات مكافحة الإرهاب.

وأكد كورتز اتخاذ الشرطة النمساوية لإجراءات حاسمة ضد منفذي الاعتداء الإرهابي الشنيع على العاصمة فيينا.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب النمسا في مواجهة الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا.

وكتب ماكرون في تغريدة على تويتر: "نحن الفرنسيون نشارك الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابهم هذا المساء بهجوم في قلب عاصمتهم فيينا. بعد فرنسا، هي دولة صديقة تتعرض للهجوم. هذه هي أوروبا لدينا. يجب أن يعرف أعداؤنا من يتعاملون معه. لن نستسلم".