انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو” داعية سعودي “الزوجة للإستمتاع فقط” وليس واجب عليها خدمة زوجها ويشترط أن يأتي لها بخادمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أثار داعية سعودي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل بعد تصريحه بأن الزوجة للإستمتاع فقط، وغير واجب عليها أن تخدم زوجها، مؤكداً أنه حين يتقدم شاب لإبنته سوف يشترط عليه أن يأتي لها بخادمة لأنها غير مسؤلة عن خدمته.

المالكي “الزوجة للإستمتاع فقط” وليس واجب عليها خدمة زوجها

وأضاف الشيخ على المالكي الداعية السعودي أن استئجار خادمة للزوجة جزء من حقها يجب أن يعرفه الجميع، وغير واجب عليها خدمة زوجها، وأشار إلى أن الزوج يتزوج الآن ويجعل زوجته تخدم أبيه وأمه وأخيه الذي جاء انتداب من مكان آخر “حسب قوله”، ثم يهلكها بعد ذلك بالغسيل والطبخ والوقوف في المطبخ، واجب عليك أن تأتي لها بخادمة.

وأشار المالكي إلى أن الزوجة للإستمتاع فقط، وهذا هو الهدف من الزواج، وليس عليها خدمة الزوج إلا في أضيق الحدود، أما أن تقلب الزوجة إلى خادمة فهذا غير جائز.

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وتسبب هذا المقطع للداعية السعودي علي المالكي في جدل كبير في المملكة العربية السعودية وعبر مواقع التواصل الإجتماعي، ورد البعض عليه قائلاً بأنه يراهن بجميع أمواله بأن هذا الشيخ الذي يتكلم هو أكثر شخص يتعب زوجته ويجعلها تخدم أمه وأبوه وعمه الذي في الملحق، وتطبخ لأولاد خاله الذين أتوا من بلد ثاني، وشاهد تصريحات المالكي كاملة في الفيديو التالي.