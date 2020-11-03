روتين العناية بالبشرة يومياً| تقشير البشرة وتبيضها وترطيبها ومنحها النضارة والنعومة

روتين العناية بالبشرة يومياً من حيث تقشير البشرة وتبيضها وترطيبها ومنحها النضارة والنعومة في 30 دقيقة فقط، حيث تبحث كل إمراءة عن الجمال المثالي لبشرتها وجعلها بشرة خالية من العيوب الشائعة لدي كثير من النساء كمشكلة جفاف البشرة واسمرارها نتيجة للتعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة بشكل مستمر ومباشر، لذا فقد نقدم لكم عبر موقعنا الإلكتروني روتين العناية بالبشرة بشكل طبيعي وبمكونات طبيعية متوفرة في كل بيت ويسهل تحضيرها.

روتين العناية بالبشرة

من المهم جداً للحفاظ علي البشرة اتباع روتين صحي لها بحيث يضمن هذا الروتين التقشير المستمر للبشرة وإزالة الجلد الميت الموجود بها ومنع تراكمه، لأن كثرة تراكمه يسبب ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة، كما يمنح البشرة مظهر أكبر من سنها، ولتقشير البشرة يجب اتباع الخطوات الأتية.

تقشير البشرة

تقشير البشرة من الخطوات الأولي المهمة لاتباع روتين العناية بالبشرة، لذا فقد أحضرنا لكم وصفة طبيعية ومكونتها كالأتي:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان. ملعقة صغيرة من عسل النحل ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل

طريقة التحضير:

قومي بطحن بذور الكتان، ثم اخلطيه مع الحليب والعسل جيداً حتي يتجانسا.

قومي بتطبيق الخليط علي بشرتك وافركيها جيداً بحركات دائرية لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء جيداً.

تبيض البشرة

تبيض البشرة وتفتيحه ثاني خطوة من خطوات روتين العناية بالبشرة اليومي، ومكونات الوصفة كالأتي:

ملعقة صغيرة من بذور الكتان نصف ملعقة صغيرة من القرفة ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير:

اطحني بذور الكتان، ثم اخلطي المكونات مع بعضهما البعض حتي تحصلي علي خليط متجانس.

طبقي الخليط علي البشرة بعد تنظيفها مع فرك البشرة لمدة 3 دقائق، ثم ترك الخليط علي البشرة لمدة 20 دقيقة.

غسل البشرة بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

ترطيب البشرة

ترطيب البشرة وتغذيتها في آن واحد من أهم خطوات روتين العناية بالبشرة وأخر خطوة، والمكونات كالأتي:

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل. ملعقة كبيرة من عسل النحل

طريقة التحضير: