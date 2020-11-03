احتدام المعارك في ناغورنو كراباخ وبوتن يدخل على الخط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بحث الصراع العسكري في ناغورنو كراباخ هاتفيا مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ومع رئيس أذربيجان إلهام علييف.

وقال الكرملين في بيان دون الخوض في التفاصيل "جرت مناقشة قضايا تسوية نزاع ناغورنو كراباخ بالتفصيل". وجاءت المحادثات في الوقت الذي تستمر فيه المعارك الشرسة على طول الخط الأمامي للصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 1000 شخص، وربما أكثر من ذلك بكثير.

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