ماكرون معلقا على هجوم فيينا : هذه أوروبا خاصتنا .. ولن نتنازل عن شىء

وكتب ماكرون تغريدة عبر حسابة بموقع تويتر قال فيها: "نحن الفرنسيون نشاطر الشعب النمساوى مشاعر الصدمة والألم... بعد فرنسا، ها هو بلد صديق يتعرّض للهجوم".

وأضاف: "أنّها أوروبا خاصّتنا.. وعلى أعدائنا أن يدركوا مع من يتعاملون.. لن نتنازل عن شىء".

وفى سياق متصل، أعلن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، إدانة الاتحاد الأوروبى لهجوم فيينا والذى وصفه بـ"العمل الجبان".

وقال ميشيل فى تغريدة على تويتر إنّ "أوروبا تدين بشدة هذا العمل الجبان الذى ينتهك الحياة وقيمنا الإنسانية. أتعاطف مع الضحايا ومع سكّان فيينا بعد الهجوم المروّع هذا المساء. نحن نقف إلى جانب فيينا".