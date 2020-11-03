اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي بسوريا

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الكردية، اليوم الثلاثاء، اعتقال أبو جهاد الأنصاري، أحد أكبر قياديي تنظيم داعش الإرهابي المحليين في مدينة دير الزور شرق سوريا.

وجاءت عملية اعتقال أبو جهاد الأنصاري، خلال عملية أمنية نفذتها القوات الكردية، مدعومة بقوات التحالف الدولي والطيران المروحي بمدينة دير الزور.

ومن ناحية أخرى، أخلت القوات التركية بشكل كامل، نقطة مورك في ريف حماة الشمالي أكبر نقطة للقوات التركية في سوريا.

وقالت مصادر محلية في بلدة مورك لوكالة الأنباء الألمانية: "غادرت عشرات السيارات العسكرية والشاحنات التي تحمل معدات لوجستية، وعوارض أسمنتية، فجر الإثنين، وبشكل كامل، نقطة مورك العسكرية التركية في ريف حماة الشمالي، التي أصبحت محاصرة من قبل الجيش السوري منذ أكثر من عام".

وأضافت المصادر أن "العمل على فك القاعدة في اليومين الماضيين استمر على مدار الـ 24 ساعة".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، إن "الآليات الهندسية للجيش السوري ستزيل اليوم جميع السواتر الترابية التي وضعتها القوات التركية في محيط القاعدة الملاصقة للطريق الدولي دمشق حلب".