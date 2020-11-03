وزير داخلية النمسا يكشف معلومات جديدة عن هجوم فيينا

أكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، اليوم الثلاثاء، أن السلطات لا تزال تتعامل مع هجوم إرهابي، مطالبا المواطنين بالبقاء في منازلهم.

وكتب وزير داخلية النمسا في تغريدات على "تويتر": "ما زلنا نتعامل مع هجوم إرهابي. تمكنا من القضاء على أحد الإرهابيين. البحث لا يزال ساريًا. يرجى البقاء في الداخل. نحن ما زلنا نحارب الإرهابيين".

وأضاف: "نحن نفترض حاليا وجود العديد من الجناة المدججين بالسلاح. يرجى البقاء يقظين. إذا كانت لديك أي معلومات ، يرجى عدم نشرها ، ولكن اجعلها متاحة للشرطة".

وأعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، اليوم، أن مرتكبي هجوم العاصمة فيينا "طُلقاء"، ولا يزال البحث عنهم جاريا، مشيرا إلى تسليحهم بشكل كثيف وخطير.

ووصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا، بالإرهابي الشنيع.