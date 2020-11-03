أعرب الرئيس النمساوي، فان دير بيلن، اليوم الثلاثاء، عن تعاطفه مع أهالي الضحايا في هجوم العاصمة فيينا.
وكتب الرئيس النمساوي في تغريدات على تويتر: "لقد تأثرنا جميعًا بشدة بالهجوم الإرهابي المزعوم في وسط مدينة فيينا. تتماشى أفكارنا وتعاطفنا مع الضحايا والمصابين وعائلاتهم".
وأضاف: "أود أن أشكر كل رجال الشرطة والإسعاف والقوات المسلحة الملتزمين بحماية ديمقراطيتنا وحريتنا. دعمنا يذهب للمواطنين الذين ما زالوا مضطرين للصمود في الوضع غير المستقر في المدينة الداخلية".
واستطرد: "سندافع عن حريتنا وديمقراطيتنا معًا وبعزم وبكل الوسائل. أنا على اتصال بالحكومة الاتحادية وأشكرك نيابة عن الجمهورية على بيانات الدعم من رؤساء الدول والحكومات الدوليين".
وتعرضت العاصمة النمساوية فيينا لهجوم إرهابي، أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من رئيس النمسا على هجوم فيينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.