أقوي سيروم طبيعي لتكثيف وانبات فراغات الشعر والتخلص من جفاف وخشونة الشعر

سيرم طبيعي لتكثيف وتنعيم وتطويل الشعر تبحث السيدات دائما عن أفضل الطرق لتكثيف وتطويل الشعر والتخلص من كل مشاكله، ومنع التساقط والتخلص من جفاف الشعر، واليوم سوف نضع لكم أفضل سيرم طبيعي فعال للشعر يعمل على تكثيفه وترطيبة والتخلص من تشابك الشعر ويعمل علي تقوية بصيلات الشعر، سيرم بمكونات طبيعية متوفر بكل منزل قومي بتجربته بنفسك واحصلي علي نتائج مذهلة.

أفضل سيرم طبيعيى للشعر

هذا السيرم عبارة عن مزيج من الزيتون الطبيعة التي تعمل علي ترطيب وتنعيم وتكثيف الشعر، حيث انه يحتوي علي الكثير من الفوائد التي تفيد شعرك:-

زيت الخروع

زيت جوز الهند

زيت الافكادو

يتم وضع جميع الزيوت معا في بخاخ ويتم استخدامه بعد الاستحمام يتم وضعه علي الشعر مع التدليك المستمر لمدة دقائق ب فروة الرأس والشعر بالكامل، فهو يعمل علي ترطيب الشعر وتسهيل عملية التمشيط.

هلام الصبار

زيت اللافندر

زيت اكليل الجبل

سيرم للشعر الخفيف

يتم وضع الزيوت معا ويتم مزجهم تماما ووضعه في زجاجة محكمة الغلق ويستخدم علي الشعر مع تدليك فروة الرأس بهذة الزيوت ووضعه علي الشعر بالكامل بعد الاستحمام، فهذه الخلطة تعمل علي انبات وزيادة طول الشعر وتكثيف خصوصا الشعر الخفيف.

زيت الخروع

زيت اللوز الحلو

زيت الافوكادو

زيت اللافندر

قطرات من زيت خشب الصندل

يتم مزج الزيوت مع بعضها ويتم وضعه بزجاجة ويستخدم بعد الاستحمام علي الشعر المبلل ويتم تدليك الشعر جيدا بهذة الزيوت، فهي تعمل علي ترطيب وتنعيم الشعر الخشن الجاف بشكل فعال.