الداخلية النمساوية: سقوط العديد من القتلى في هجوم فيينا

قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في مؤتمر صحفي إن عددا من الناس لقوا مصرعهم في هجوم بوسط فيينا يوم الاثنين، وإن مسلحا واحدا على الأقل ما زال طليقا.
وكان الوزير قد صرح لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (أو.آر.إف)"استدعينا عددا من وحدات القوات الخاصة وهي تبحث الآن عن الإرهابيين المشتبه بهم. لم أقصر الأمر على منطقة معينة في فيينا لأن الجناة يتنقلون".
من جانبه، قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إن إطلاق النار الذي شهدته فيينا "هجوم إرهابي بغيض"، مضيفا أن الجيش سيتكفل بحماية المواقع المختلفة بالعاصمة حتى يتسنى للشرطة التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب.
وكتب كورتس على تويتر "نمر الآن بساعات صعبة في جمهوريتنا. أود أن أشكر كل قوات الطوارئ التي تخاطر بحياتها من أجل سلامتنا وبخاصة اليوم، وستتخذ شرطتنا إجراء حاسما مع مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي البغيض".
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