الداخلية النمساوية: سقوط العديد من القتلى في هجوم فيينا

وكان الوزير قد صرح لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (أو.آر.إف)"استدعينا عددا من وحدات القوات الخاصة وهي تبحث الآن عن الإرهابيين المشتبه بهم. لم أقصر الأمر على منطقة معينة في فيينا لأن الجناة يتنقلون".

من جانبه، قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إن إطلاق النار الذي شهدته فيينا "هجوم إرهابي بغيض"، مضيفا أن الجيش سيتكفل بحماية المواقع المختلفة بالعاصمة حتى يتسنى للشرطة التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب.