وزير داخلية النمسا : إرهابيو هجوم النمسا مسلحون بكثافة .. وما زالوا طلقاء

وفى كلمة له عقب الهجوم الذى أسفر عن مقتل مدنى وإصابة 15، منهم سبعة فى حالة خطرة، ناشد نيهمر السكان مجددا بتجنب التوجه إلى وسط فيينا، موضحًا أن الأطفال غير مطالبين بالذهاب إلى المدارس يوم الثلاثاء.

وأكد وزير داخلية النمسا، أنه تم استدعاء عدد من وحدات القوات الخاصة وهى تبحث الآن عن الإرهابيين المشتبه بهم، لافتًا إلى أن الأمر لم يقتصر على منطقة معينة فى فيينا لأن الجناة يتنقلون.