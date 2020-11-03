تطويق البيت الأبيض بسياج خوفا من أعمال عنف بعد الانتخابات

ووفقا لشبكة "إن بى سى نيوز"، سيكون 250 من رجال الحرس الوطنى على أهبة الاستعداد.

وبذلك انضم البيت الأبيض إلى الشركات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية التى تتوقع وقوع أعمال عنف فى أعقاب الانتخابات، وذلك بحسب "روسيا اليوم".

وقال باتريك بيرك، المدير التنفيذى لمؤسسة الشرطة بواشنطن العاصمة، لشبكة "CNN": "إذا لم يكن هناك فائز، سيتم نشر عدد كبير من الضباط على جميع المستويات فى جميع أنحاء العاصمة."

هذا وتستعد السلطات والشركات فى جميع أنحاء البلاد لاضطرابات محتملة بعد يوم الانتخابات، خاصة إذا لم يكن هناك فائز واضح بحلول 4 نوفمبر، وقامت الشركات المحيطة بالبيت الأبيض بإغلاق محالها بشكل محكم كإجراء احترازى، والأمر نفسه حصل فى فرانسيسكو ونيويورك.