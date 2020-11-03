أحد منفذي الهجوم لا يزال طليقا.. وزير داخلية النمسا يحذر من ذهاب الأطفال للمدارس اليوم

طالب وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، من المواطنين، بتجنب الذهاب إلى وسط العاصمة فيينا، كما دعا إلى ضرورة عدم ذهاب الأطفال إلى المدارس، صباح اليوم الثلاثاء.
وقال الوزير النمساوي، في مؤتمر صحفي، إن الهجوم الإرهابي أسقط عددا من القتلى والجرحى، مشيرا إلى استمرار وجود شخص من منفذي الهجوم حرًّا.
وأضاف أن مهاجما واحدا قُتل في إطلاق نار مع الشرطة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وكان وزير داخلية النمسا كتب في تغريدات على "تويتر": "ما زلنا نتعامل مع هجوم إرهابي. تمكنا من القضاء على أحد الإرهابيين. البحث لا يزال ساريًا. يرجى البقاء في الداخل. نحن ما زلنا نحارب الإرهابيين".
وأضاف: "نحن نفترض حاليا وجود العديد من الجناة المدججين بالسلاح. يرجى البقاء يقظين. إذا كانت لديك أي معلومات ، يرجى عدم نشرها ، ولكن اجعلها متاحة للشرطة.
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