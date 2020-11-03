تويتر يقيد الوصول لتغريدة ترامب هاجم فيها المحكمة العليا

قيدت إدارة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الوصول إلى تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجم فيها قرار المحكمة العليا بشأن التصويت في بنسلفانيا. وكتب ترامب في تغريدته: "قرار المحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا؛ هو قرار خطير للغاية. سيسمح بالغش المستشري وغير المراقب، وسيقوض أنظمة القوانين لدينا بالكامل". وأضاف: "كما أنه سيثير العنف في الشوارع. يجب القيام بشيء ما!". ووضعت إدارة تويتر إرشادات على التغريدة قائلة إنها تحتوي على مشاركة قد تكون مضللة بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى.

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