تقرير: 61 ألف إصابة بكورونا بين الأطفال في أمريكا خلال أسبوع

أعلنت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشخيص أكثر من 61 ألف طفل في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأسبوع الماضي، كأكثر أسبوع منذ ظهور الوباء في الولايات المتحدة.

وقالت الأكاديمية إنه تم تشخيص 853 ألف و635 طفل بالفيروس منذ ظهوره في الولايات المتحدة، ما يمثل 11.1% من الحالات المسجلة في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت نسبة اصابات الأطفال منذ ابريل الماضي، وفق ما نقلته شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية.

وصرحت الدكتورة سالي جوزا ، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، في بيان صحفي: "بأن هذا تذكير صارخ بتأثير هذا الوباء على الجميع - بما في ذلك أطفالنا ومراهقونا".

وأضافت المنظمة أنها تعتقد أن العدد الحقيقي للأطفال المصابين بكورونا أعلى لأن المرض يميل إلى أن يكون خفيفًا عند الأطفال ولأنهم قد لا يتم اختبارهم دائمًا.

ووجد التقرير أن الأطفال يمثلون أقل من 3.5 في المائة من حالات دخول المستشفيات الحالية لـ Covid-19، حتى الخميس، كما توفي 121 طفلًا.